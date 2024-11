Jovem de 21 anos desaparecido em Itapoá: novas atualizações sobre o caso Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 19/11/2024 - 15h05 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h28 ) twitter

Na última edição da Tribuna do Povo, mostramos o caso do desaparecimento de um jovem de 21 anos, natural do Paraná, no mar de Itapoá. Hoje, trazemos atualizações sobre o andamento das buscas e novos detalhes do caso. A situação gerou grande comoção, e a equipe de resgate continua empenhada em localizar o jovem. Felipe Bambace traz as últimas informações ao vivo sobre esse desaparecimento.

