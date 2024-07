Jovem de 19 anos é preso após assaltar estação de ônibus em Uberlândia | Cidade Alerta Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Um jovem de 19 anos foi preso na noite de quarta-feira (10) após assaltar a Estação 10 do transporte coletivo municipal, localizada na Avenida João Naves de Ávila, no bairro Carajás, em Uberlândia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem pulou a catraca da estação e se dirigiu ao caixa, exigindo o dinheiro da funcionária. Assustada, a vítima entregou R$ 24 em notas e moedas ao assaltante, que fugiu a pé pela avenida sentido centro da cidade.

A Polícia Militar foi acionada e, durante as buscas, o jovem foi localizado e confessou o crime. Parte do dinheiro roubado foi recuperado com ele.

Em nota, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) informou que mantém um canal aberto para receber denúncias e que aciona imediatamente a Polícia Militar e demais forças de segurança em caso de crimes ou vandalismos contra os equipamentos do transporte público da cidade.

