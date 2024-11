Jovem de 18 anos morre afogado em cachoeira de Siderópolis, no Sul de SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/11/2024 - 09h10 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h19 ) twitter

Neste fim de semana, um jovem de 18 anos morreu após se afogar em uma cachoeira localizada em Siderópolis, no Sul de Santa Catarina. O incidente acendeu um alerta sobre os cuidados com os banhos em cachoeiras e rios durante o verão. A repórter Rachel Schneider traz as informações sobre o afogamento, as circunstâncias do acidente, e os riscos que esses ambientes naturais oferecem. A tragédia reforça a importância de medidas de segurança para evitar novos casos durante a temporada.

