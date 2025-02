Jovem de 17 anos é morto a tiros no meio da rua; polícia investiga dívida com tráfico Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 18/02/2025 - 10h55 (Atualizado em 19/02/2025 - 01h15 ) twitter

Igor Donizeti, de 17 anos, foi assassinado enquanto conversava com um amigo na zona sul de São Paulo. Dois criminosos em uma moto dispararam contra ele no bairro Jardim São Luís. A polícia investiga o envolvimento do jovem em uma possível dívida com o tráfico de drogas. O pai de Igor tentou socorrê-lo, levando-o ao pronto atendimento, mas ele já estava sem vida.

