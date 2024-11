Jovem com transtornos mentais é agredido com golpe de cacetete por segurança em UPA de BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 29/11/2024 - 14h00 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h28 ) twitter

A mãe de um jovem com transtornos mentais está revoltada depois que as imagens do filho sendo agredido foram compartilhadas nas redes sociais. Ele foi buscar atendimento em uma UPA de Ribeirão das Neves, na Grande BH, quando foi atingido com golpes de cassetete por um segurança

As imagens mostram o homem sentado na cadeira e sendo atingido várias vezes por pelo segurança, que ainda fez ameaças. Marcos Vinícius Gonçalves, de 20 anos, é o jovem que aparece nas imagens.

Testemunhas contaram que o jovem teria gritado e agredido atendentes da UPA, quando as agressões começaram, mas a mãe do jovem nega. Ela conta que o filho, que sofre de transtornos psiquiátricos, estava em crise e por isso foi à UPA buscar ajuda médica.

O caso aconteceu em setembro, mas somente agora ganhou repercussão nas redes sociais Veja a matéria completa no vídeo acima.

‌



