Jovem com paralisia cerebral supera desafios e passa em segundo lugar no vestibular

Guilherme Isaac, jovem com paralisia cerebral, passou em segundo lugar no vestibular para Ciências Sociais na Universidade Federal de São Carlos. Ele superou desafios desde cedo, com reabilitação iniciada aos seis meses. A inscrição no vestibular foi feita sem que os pais soubessem, uma surpresa emocionante. A mãe, Zilmar, nunca teve oportunidade de estudar, mas desejava que seu filho tivesse essa chance. Isaac agora prepara-se para se mudar para São Carlos, com o sonho de lutar pelos direitos das pessoas com deficiência e levar os pais para conhecer o mundo.

