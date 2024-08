Jornalista Daniela Arbex relata experiência em avião da Voepass Aclr|Do canal Record News no YouTube 10/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h09 ) ‌



Em um registro feito pela jornalista Daniela Arbex, dentro da aeronave da Voepass, um dia antes do acidente, é possível ver pessoas passando mal. O motivo disso foi que o sistema de ar-condicionado da aeronave não estava funcionando. A jornalista, que é autora de livros que contam histórias de tragédias marcantes no Brasil, falou com a equipe da Record News para contar como foi a experiência em um voo da companhia aérea e também a sensação de descobrir que a aeronave que estava com problemas um dia antes era a mesma que caiu nesta sexta-feira (9).

