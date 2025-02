Jornal publica mensagem do responsável pelas criptomoedas que geraram crise política na Argentina Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/02/2025 - 21h17 (Atualizado em 21/02/2025 - 08h59 ) twitter

O jornal "La Nación" publicou uma mensagem do executivo responsável pelas criptomoedas que geraram uma crise política na Argentina. Na conversa com um empresário, Hayden Davis diz que faz pagamentos à irmã do presidente. "Ele assina o que eu digo e faz o que eu quero", afirmou. Davis diz que não lembra da conversa. Na semana passada, o presidente argentino divulgou a criptomoeda nas redes sociais. A postagem valorizou o investimento, mas depois milhares de pessoas tiveram prejuízos. Milei afirma que não tem responsabilidade pelo que aconteceu. Um tribunal federal foi nomeado para investigar o caso.

