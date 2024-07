JORNADA DE 4 DIAS?, BABÁ PROCESSA ELIANA - ESPECIAL DIREITO TRABALHISTA | #120 PODLegal

Aclr |Do canal Afonso Paciléo no YouTube

Alto contraste

A+

A-

1 - Jornada 4 dias de trabalho: o que diz a legislação trabalhista?

2 - "Dr., fui contratada no regime de estágio com promessa de ser efetivada. Trabalhei durante 6 meses no regime de estágio, porém, depois comecei a trabalhar em regime de CLT mas não assinaram meu contrato. Após um ano, fui demitida e sem direitos. Neste caso, posso processar?"

3 - Babá processa Eliana e pede R$100 mil por horas extras, entre outros itens

4 - "Dr., no meu trabalho, faço parte do departamento de recursos humanos e tivemos algumas ideias para melhorar o setor. Essas melhorias chamaram muito a atenção do dono da empresa, que queria saber que foram as pessoas idealizadores. Meu supervisor, no qual não participou de nenhuma etapa, assumiu todos os créditos, resultando em uma promoção com bônus adicional pela ideia. Neste caso, é possível fazer algo?"

Publicidade

5 - Governo Lula quer rever reforma trabalhista ainda em 2023, diz Marinho

6 - "Dr., no meu emprego, meu chefe vive gritando comigo e meus colegas. Ele acreditada que a abordagem de autoritarismo e gritarias servem como motivação para a entrega de um trabalho melhor, mas todos têm medo dele, incluindo eu. Toda semana sempre alguém está chorando no banheiro. Pessoas que já tentaram reclamar ou até mesmo alertar sobre tal atitude foram demitidas. O que posso fazer neste caso?"

Publicidade

7 - Dudu Camargo teria sido demitido do SBT após toalha suja e fezes em chão de camarim

8 - Empresa divulga vaga de emprego que “dispensa candidatos indígenas"

----------------------------------------------------------------------------

CANAL DE CORTES PODLEGAL

https://www.youtube.com/@CortesPodlegalOFICIAL

INSTAGRAM

@podcastpodlegal

SITE

www.podlegal.com.br

----------------------------------------------------------------------------

Afonso Paciléo

@advcoach

Instagram do Herbie 🐶

@herbie.bulldog

----------------------------------------------------------------------------

PARTICIPANTES

Fernanda Ramos

Lívio Enescu

Thaís Cremasco

----------------------------------------------------------------------------

DIREÇÃO: Evandro Rafael | Milena Oliveira

DIREÇÃO TÉCNICA: Pedro Baratelli

PRODUZIDO: Smart Ideias e Soluções Digitais

- @smartideiasesolucoes

- www.smartsolucoesdigitais.com.br

PRODUÇÃO: Milena Oliveira, Gabrielly Vitória, Mariana montefusco, Fernando e Ingrid

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.