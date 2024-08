Joinville: três adolescentes apreendidos em caso de assassinato de taxista no Planalto Norte Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 28/08/2024 - 15h11 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h47 ) ‌



Estamos acompanhando de perto o caso do taxista assassinado no Planalto Norte. Três adolescentes foram apreendidos em Joinville e são suspeitos do crime. O repórter Edinei Wassoaski teve acesso exclusivo à ficha criminal dos jovens envolvidos e traz detalhes importantes sobre suas passagens anteriores e possíveis conexões com o crime. Essa revelação pode ajudar a entender melhor o contexto do assassinato e as circunstâncias que levaram a este trágico acontecimento. Não perca as informações completas na nossa reportagem.

