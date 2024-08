Joinville recebe o Chineque Fest neste sábado: atrações e comidas típicas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/08/2024 - 11h29 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h26 ) ‌



Neste sábado (24), Joinville será palco do Chineque Fest, um evento que promete movimentar a cidade com uma variedade de atrações e, claro, a deliciosa comida tradicional que caracteriza o festival. A repórter Isabela Corrêa traz todos os detalhes sobre o que você pode esperar dessa festa popular, incluindo as opções de pratos típicos que vão deliciar o público. O Chineque Fest é uma celebração da cultura local, oferecendo uma experiência completa com música, diversão e, principalmente, muita comida boa.

