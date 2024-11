Joinville recebe especialistas e ícones da panificação e confeitaria do Brasil e do mundo Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 22/11/2024 - 15h51 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h20 ) twitter

Joinville está recebendo, esta semana, a 80ª edição da Convenção da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, reunindo especialistas e ícones do setor de panificação e confeitaria do Brasil e do mundo. O evento promete atrair atenção com as últimas inovações e tendências do mercado. Mikael Melo está no evento, trazendo detalhes sobre as novidades e, claro, o cheiro irresistível de pão fresquinho que permeia o local. Vamos conferir o que já foi encontrado por lá!

