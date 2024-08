Joinville recebe a 10ª edição do Mídia Market para debater marketing empresarial Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 07/08/2024 - 09h59 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h15 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Joinville foi o palco da décima edição do Mídia Market, um evento promovido pelo Grupo ND que se destacou por debater a relevância do marketing no crescimento e sucesso das empresas. O encontro reuniu especialistas, profissionais e empreendedores para explorar as tendências atuais e estratégias eficazes para alavancar marcas e otimizar campanhas publicitárias. Com uma programação rica em palestras e debates, o Mídia Market proporcionou insights valiosos para todos os participantes, refletindo a importância do marketing no cenário empresarial contemporâneo. A cobertura foi realizada por Marcelo Thomazelli, trazendo as principais atualizações e destaques do evento.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.