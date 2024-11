Joinville recebe 4ª edição da Corrida de Rua dos Bombeiros Voluntários com recorde de participantes Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 15/11/2024 - 14h50 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No último fim de semana, Joinville foi palco da 4ª edição da Corrida de Rua dos Bombeiros Voluntários, um evento que trouxe muita energia e superação para as ruas da cidade. Com a participação de 1.500 atletas, a corrida contou com percursos de 5 e 10 quilômetros para os adultos e uma corrida especial de 50 e 300 metros para as crianças. A largada aconteceu às 7h em frente à unidade central dos Bombeiros, na Rua Jaguaruna, e foi seguida de uma calorosa recepção aos primeiros competidores que cruzaram a linha de chegada. Um evento que não apenas desafiou os limites físicos, mas também celebrou a união e o espírito esportivo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.