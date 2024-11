Joinville prepara um Natal mágico com roda-gigante e pista de patinação inclusiva Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 06/11/2024 - 21h23 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h32 ) twitter

A cidade de Joinville já está no clima de Natal, e a programação deste ano promete encantar a todos! Entre as atrações estão uma incrível roda-gigante na praça central, o mágico bosque de neve e a pista de patinação inclusiva, que permite que todos possam celebrar as festividades. Uma excelente oportunidade para quem deseja aproveitar as férias de Natal com a família e amigos.

