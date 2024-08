Joinville: Polícia Militar prende suspeito e apreende grande quantidade de maconha Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 30/07/2024 - 15h03 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h34 ) ‌



A Polícia Militar de Joinville realizou uma grande apreensão de maconha, prendendo um suspeito com um volume significativo de entorpecentes. O detalhe relevante é que o suspeito já havia sido detido em outra cidade pelo mesmo crime. Felipe Bambace traz todas as informações sobre essa operação, incluindo detalhes sobre a apreensão e o histórico criminal do suspeito. Acompanhe a reportagem completa na Tribuna do Povo.

