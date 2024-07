Joinville oferece mais de 1,3 mil vagas de emprego

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Joinville está com mais de 1,3 mil vagas de emprego disponíveis, oferecendo uma excelente oportunidade para quem busca recolocação no mercado de trabalho. A repórter Isabela Corrêa traz detalhes ao vivo sobre as áreas mais demandadas e como os interessados podem se candidatar. Além disso, quarta-feira (10) é o último dia para inscrições no curso de empreendedorismo promovido pela prefeitura local, proporcionando aos participantes conhecimentos essenciais para iniciar ou desenvolver negócios próprios.

