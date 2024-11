Joinville inicia Festa das Flores com maior exposição interna da América Latina Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 12/11/2024 - 11h41 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h21 ) twitter

Nesta terça-feira, 12 de novembro, começa a Festa das Flores, uma das maiores e mais tradicionais celebrações de Joinville, que completa 88 anos em 2024. Com uma imersão na natureza, o evento é considerado a maior exposição de flores da América Latina e atrai milhares de visitantes todos os anos. Acompanhe ao vivo com a repórter Isabel Correa todos os detalhes dessa festa encantadora, que celebra a beleza das flores, a cultura local e as tradições da cidade. Não perca as atrações especiais e a imersão nos espaços de flores decoradas.

