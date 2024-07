Joinville inaugura Biofábrica de combate a dengue com método Wolbachia

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Joinville inaugura um projeto internacional inovador para combater a dengue. A nova biofábrica produz mosquitos geneticamente modificados com uma bactéria chamada Wolbachia, capaz de reduzir a população do Aedes aegypti, transmissor da dengue. Luciano Andrade Moreira, responsável pela implantação do método no Brasil, explica que esses mosquitos, ao se reproduzirem, diminuem a capacidade do vetor de transmitir a doença. Essa iniciativa faz parte de um esforço global para controlar a dengue e outras doenças transmitidas por mosquitos. Saiba mais sobre como essa tecnologia promete transformar a luta contra a dengue em Joinville e em outras regiões afetadas.

