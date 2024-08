Joinville: homem de 30 Anos esfaqueado em novo caso de homicídio Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 26/08/2024 - 15h19 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h39 ) ‌



No Norte do Estado, um homem com aproximadamente 30 anos foi brutalmente esfaqueado e encontrado em estado grave. O caso está sendo investigado pela polícia e levanta preocupações sobre a violência na região. Felipe Bambace traz todas as informações sobre este trágico incidente na Tribuna do Povo.

