Joinville e São Paulo: operação contra quadrilhas de desmanche de veículos leva a cinco prisões
08/08/2024 - 15h46 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h45 )



Uma nova estratégia criminosa foi descoberta envolvendo quadrilhas de São Paulo que roubam veículos e os desmancham em Joinville. A operação revelou que as peças dos carros são vendidas em desmanches locais. Até agora, cinco pessoas foram presas em conexão com essa atividade ilegal. A Tribuna do Povo traz detalhes sobre a operação e os impactos desse esquema criminoso. Acompanhe a reportagem para entender melhor como essas quadrilhas operam e as ações das autoridades para combater esse crime.

