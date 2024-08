Joinville celebra o 7º festival dos girassóis com atrações imperdíveis Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 02/08/2024 - 19h16 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h31 ) ‌



O Sétimo Festival dos Girassóis está em pleno andamento no Parque Hemero em Joinville, e segue até domingo. Com as chuvas no início de julho, a florada dos 28 mil girassóis plantados atrasou um pouco, mas agora, as flores amarelas estão deslumbrantes e prontas para encantar os visitantes. O parque está aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 18h, oferecendo um ambiente perfeito para passeios em família, com um café, opções gastronômicas, souvenirs e plantas à venda. Os ingressos custam R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia entrada, enquanto crianças até 5 anos entram gratuitamente. Não perca a chance de vivenciar a beleza dos girassóis na zona norte de Joinville.

