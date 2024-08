Joinville: casal detido por tráfico de drogas Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 01/08/2024 - 15h06 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h49 ) ‌



Em Joinville, a atuação do canil da Polícia Militar foi crucial para a detenção de um casal suspeito de tráfico de drogas. O casal foi levado à delegacia após uma operação que contou com o apoio especializado dos cães policiais. A ação ocorreu no contexto de um giro de ocorrências na região, onde o tráfico de drogas continua sendo uma prioridade para as forças de segurança. Confira todos os detalhes dessa importante operação agora na Tribuna do Povo.

