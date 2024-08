Joinville: carro capota e caminhão tomba com motorista preso às ferragens Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 12/08/2024 - 15h31 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Durante o fim de semana, Joinville registrou dois graves acidentes. Em um dos casos, um carro capotou após colidir com outro veículo. No mesmo dia, mas em um local diferente da cidade, um caminhão tombou, e o motorista ficou preso às ferragens. A equipe da Tribuna do Povo esteve nos locais dos acidentes para trazer as últimas informações e detalhes sobre os acontecimentos. Acompanhe a reportagem completa para saber mais sobre esses eventos trágicos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.