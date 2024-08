Joinville: capotamento de veículo após colisão dorte em bairro Bucarein Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 21/08/2024 - 16h08 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na tarde de ontem, Joinville foi palco de um acidente impressionante no bairro Bucarein. O impacto entre dois veículos foi tão violento que um deles acabou capotando. A colisão atraiu rapidamente a atenção dos serviços de emergência, que chegaram ao local para prestar socorro às vítimas e controlar a situação. O trânsito foi temporariamente interrompido enquanto os profissionais trabalhavam para remover os veículos e garantir a segurança dos motoristas. A Tribuna do Povo traz todas as informações sobre o acidente e o impacto no trânsito da região.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.