Joinville anuncia datas e materiais para o calendário escolar 2025

A Prefeitura de Joinville divulgou as datas do próximo calendário escolar para o ano de 2025. O início das aulas nas escolas municipais está previsto para o mês de fevereiro, com uma série de atividades planejadas para o ano letivo. Além disso, a lista de materiais escolares também foi publicada, e os pais e responsáveis podem consultar as orientações para garantir a preparação adequada dos alunos. Fique atento às datas importantes e informações sobre o início das atividades escolares.

