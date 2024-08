Joinville: adolescente apreendida com drogas em local inusitado Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 21/08/2024 - 16h03 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Tribuna do Povo abre o dia com uma reportagem intrigante. Em Joinville, uma adolescente foi apreendida após ser encontrada com pedras de crack. O que chamou a atenção da Polícia Militar não foi apenas o fato da menor estar envolvida com drogas, mas o local inusitado onde as substâncias estavam escondidas. Em vez de utilizar os métodos tradicionais, a jovem escolheu um esconderijo surpreendente, que acabou surpreendendo até mesmo os agentes da guarnição. Acompanhe agora a reportagem completa e descubra onde as drogas foram encontradas e como a polícia conseguiu fazer a apreensão.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.