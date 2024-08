Joinville abre vagas para ambulantes trabalharem no desfile de 7 de setembro Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 27/08/2024 - 10h05 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h43 ) ‌



A Prefeitura de Joinville abriu as inscrições para ambulantes interessados em trabalhar durante o desfile de 7 de Setembro, comemorativo à Independência do Brasil. Com vagas limitadas, é uma excelente oportunidade para quem deseja aproveitar o evento para comercializar produtos e serviços. A jornalista Isabela Corrêa traz todas as informações sobre o processo de inscrição e os requisitos necessários para participar. Para mais detalhes, entre em contato pelo WhatsApp: (47) 98813-6417.

