Joinville abre matrículas para Ensino Infantil e Fundamental na rede municipal

Joinville abriu as matrículas para o Ensino Infantil e Fundamental nas escolas municipais, com inscrições abertas também para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A matrícula de crianças de 0 a 3 anos segue disponível, assim como as oportunidades para jovens e adultos que buscam dar continuidade aos estudos. As informações sobre o processo de inscrição e detalhes dos cursos podem ser conferidas ao vivo com o Felipe Bambace, diretamente de Joinville.

