Joinvilense está entre os finalistas de um concurso que vai escolher o jardim mais belo do país Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 26/11/2024 - 15h42 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com mais de 500 inscritos de 26 estados e 272 cidades, o Concurso de Jardim Mais Bonito do Brasil tem um finalista de Joinville com uma história emocionante. Ele transformou um espaço que antes só tinha mato em um verdadeiro museu a céu aberto. Acompanhe a reportagem completa sobre essa impressionante transformação, que mostra a dedicação e o amor pela jardinagem, e conheça mais sobre o projeto que colocou Joinville no mapa do concurso.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.