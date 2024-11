Jogos Estudantis 2024: Centro de Estudos vai contar com 21 equipes em várias modalidades neste ano Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 15/10/2024 - 16h23 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais duas escolas estão prontas para encarar os desafios da competição deste ano. Centro de estudos vai contar com 21 equipes em várias modalidades, e o Censa, campeão do ano passado, também estará com vários atletas em busca de novos títulos.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #jogosestudantis #esporte #camposdosgoytacazes #escolas #competição #expectativa

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.