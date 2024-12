Jogos da Juventude 2024: Paraná conquista duas medalhas de ouro no vôlei de quadra Aclr|Do canal Record News no YouTube 29/11/2024 - 19h57 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ontem (28) foi dia de sabermos os grandes campeões no vôlei de quadra nos Jogos da Juventude 2024. Na categoria feminina, o Paraná levou a melhor contra São Paulo. A partida terminou em 3 sets a 1 com parciais de 23/25, 19/25, 25/22 e 16 a 25. Assim, as meninas do Paraná levaram o tão sonhado título para casa. E o paraná estava imparável, na final da primeira divisão do masculino, Minas Gerais não teve a menor chance: Paraná venceu por 3 sets a zero com parciais de 13/25, 14/25 e 17/25.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.