Jogo equilibrado, com as equipes em situação delicada! Velo Clube 2x2 Portuguesa | Paulistão 2025 Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 05/02/2025 - 10h50 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h19 )

Em uma partida de muita intensidade e emoção pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, Velo Clube e Portuguesa empataram por 2 a 2, apesar das boas chances criadas por ambos os times. A Portuguesa saiu na frente com dois gols de Renan Peixoto, enquanto o Velo Clube respondeu com gols de Jefferson Nem e Sillas. O jogo, bastante movimentado, manteve os torcedores na expectativa até o apito final, mas terminou com o empate, refletindo a competitividade e o equilíbrio entre as equipes.

