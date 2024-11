“Jogavam a comida no chão”, diz pai de PM que morreu após treinamento em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 26/11/2024 - 09h22 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h33 ) twitter

A Polícia Militar abriu uma sindicância para apurar a morte do cabo Alan Roberto de Freitas Silva, do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior de Franca, que não resistiu após ficar internado mais de um mês em Ribeirão Preto. Alan teria se engasgado com comida após uma refeição em um treinamento da Força Tática, que, segundo a família, era bem rigoroso. O pai e a esposa de Alan falaram com o Cidade Alerta e pediram que o caso seja apurado pela Corregedoria da Polícia Militar.

*Reportagem exibida em 25/11/2024.

