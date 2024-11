Jogadora de futebol do Corinthians atropela enfermeira em São Paulo Aclr|Do R7 16/11/2024 - 13h11 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jaqueline Ribeiro, jogadora de futebol do Corinthians, atropelou uma enfermeira em frente a um hospital, em São Paulo. Segundo informações preliminares, a atacante permaneceu no local e foi levada à delegacia para prestar depoimento. A vítima sofreu ferimentos leves e não corre risco de morte. O clube venceu o Palmeiras na final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Não há informações sobre teste do bafômetro realizado pela atleta.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.