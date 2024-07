Jogador suspeito de abusar adolescente alega que relação foi consensual Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 29/07/2024 - 11h37 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h38 ) ‌



O jogador de futebol Lucas Duarte Almeida, de 20 anos, se apresentou à polícia, em Belo Horizonte (MG) no início da tarde desta sexta-feira (26). O atleta e outros dois jovens, de 19 anos, são suspeitos de terem agredido e estuprado uma adolescente de 16 anos. Lucão, como é conhecido, joga na categoria de base do Esporte Clube Taubaté, no interior de São Paulo. A defesa do atleta afirma que a relação sexual que o rapaz teve com a jovem foi consensual.

