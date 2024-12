Jogador morto: Cris Brittes fala pela primeira vez desde que saiu da prisão Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 01/12/2024 - 23h01 (Atualizado em 02/12/2024 - 01h07 ) twitter

A mulher que se tornou uma peça central no caso do assassinato do jogador Daniel fala pela primeira vez desde que saiu da prisão. Cristiana Brittes foi absolvida pela justiça e contou à repórter Thais Furlan o que aconteceu momentos antes do crime, que repercutiu em todo o país.

