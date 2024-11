Joga nas 11 | Vini Jr. sem a Bola de Ouro e Brasileirão quente nas duas pontas da tabela Aclr|Do canal R7 no YouTube 28/10/2024 - 19h08 (Atualizado em 29/10/2024 - 02h48 ) twitter

Com apresentação de Jean Brandão, o #JogaNas11 repercute a última rodada do Campeonato Brasileiro, com a disputa ainda mais acirrada na parte de cima e de baixo da tabela, polêmicas de arbitragem e mais um triste episódio de violência entre torcidas. A bancada ainda analisa a entrega do prêmio Bola de Ouro: o que explica a vitória de Rodri sobre Vini Jr.?. Cosme Rímoli, Camila Juliotti e Caio Capita são os convidados da semana. Assista!

