Joga Nas 11 | Tudo sobre as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil 22/10/2024 - 07h09 (Atualizado em 23/10/2024 - 01h22 )

Com apresentação de Caíque Resende, o Joga nas 11 desta semana repercute as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, com a partida entre Juventude e Palmeiras e o confronto do Corinthians contra o Flamengo, ambos nesse domingo (20). Cosme Rímoli, Camila Juliotti e Bruno Grossi são os convidados da semana. Confira a íntegra!

