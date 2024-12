Joga Nas 11 | Tudo sobre a final da Libertadores 2024 com Cosme, Camila e Alê Xavier Aclr|Do canal R7 no YouTube 02/12/2024 - 19h06 (Atualizado em 03/12/2024 - 02h17 ) twitter

Com apresentação de Zé Luiz, o Joga nas 11 desta segunda (2) repercute o título do Botafogo na Libertadores 2024, conquistado após vitória sobre o Atlético-MG no jogo desse sábado (30). Cosme Rímoli, Camila Juliotti e Alê Xavier são os convidados do programa. Assista na íntegra!

