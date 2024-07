Aclr |Do canal R7 ESPORTES no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Com apresentação de Bruno Piccinato, o Joga Nas 11 desta segunda (24) repercute os jogos das últimas rodadas do Brasileirão e da Eurocopa. Além disso, fique por dentro também das novidades sobre o início da Copa América, a crise política no Corinthians e o 'caso Dudu' no Palmeiras. Tudo isso com os comentários de Cosme Rímoli, Camila Juliotti e Luis Carlos Quartarollo. Assista na íntegra!

#R7Esportes #R7 #JogaNas11

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.