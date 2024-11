Joga Nas 11 | Dérbi paulista, Fla na frente, Santos quase na A e a treta de Marcelo e Mano no Flu Aclr|Do canal R7 no YouTube 04/11/2024 - 19h01 (Atualizado em 05/11/2024 - 02h14 ) twitter

Com apresentação de Jean Brandão e comentários de Cosme Rímoli, Camila Juliotti e do convidado especial João Pedro Izzo, o Joga Nas 11 analisa as principais notícias do mundo esportivo. Tem a projeção do clássico decisivo entre Corinthians e Palmeiras, a vitória do Flamengo sobre o Galo na final da Copa do Brasil com dois gols de Gabigol, Santos perto do acesso e tudo sobre a briga entre Mano Menezes e Marcelo, que terminou com a rescisão do lateral no Fluminense. Veja na íntegra!

