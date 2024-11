Joga Nas 11 | Bancada comenta os jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias Aclr|Do canal R7 no YouTube 14/10/2024 - 19h11 (Atualizado em 15/10/2024 - 02h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com apresentação de Caique Resende, o Joga nas 11 desta semana repercutiu o jogo entre Brasil e Chile da última quinta-feira (10), e os preparativos para o encontro contra o Peru desta terça-feira (15). Cosme Rímoli, Camila Juliotti e João Guilherme são os convidados da semana e analisaram o trabalho do técnico Dorival Júnior no comando da Amarelinha.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.