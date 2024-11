Joe Biden se torna o 1º presidente dos EUA a visitar a Amazônia e anuncia pacote de investimentos Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 18/11/2024 - 00h02 (Atualizado em 18/11/2024 - 01h19 ) twitter

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou hoje (17) a Manaus (AM) e se tornou o primeiro presidente estadunidense a visitar a região amazônica. Biden sobrevoou a maior floresta tropical do mundo e anunciou um investimento de R$ 290 milhões ao Fundo de Preservação da Amazônia. A liberação do dinheiro, porém, depende do Congresso dos EUA, que será controlado pelo Partido Republicano de Donald Trump a partir do ano que vem.

