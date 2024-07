Joe Biden faz primeiro discurso na TV após desistir da reeleição Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 25/07/2024 - 18h54 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h14 ) ‌



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez primeiro discurso na TV depois de desistir da campanha à reeleição. Biden disse que a defesa da democracia é mais importante do que qualquer cargo e ainda afirmou que está fazendo uma passagem de bastão para as novas gerações. O presidente americano também prometeu combater o ódio e o extremismo durante o restante do mandato e disse que não há espaço para a violência nos Estados Unidos.

