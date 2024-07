Joe Biden fará pronunciamento sobre desistência da corrida presidencial na noite desta quarta (24) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 24/07/2024 - 12h47 (Atualizado em 25/07/2024 - 02h08 ) ‌



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará um pronunciamento na televisão americana na noite desta quarta (24). O democrata vai falar sobre a decisão de desistir da corrida presidencial. Enquanto isso, a vice-presidente Kamala Harris participou do primeiro comício desde que conseguiu o número mínimo de votos para ser a candidata do Partido Democrata. Ela segue campanha eleitoral e a próxima parada será em Houston, no Texas.

