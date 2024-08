João Pizzolatti é condenado a mais de quatro anos de prisão em Blumenau Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/08/2024 - 08h44 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h22 ) ‌



Após quase dez horas de julgamento, o ex-deputado federal João Pizzolatti foi condenado em Blumenau a mais de quatro anos de prisão no regime semi-aberto. Além da pena de prisão, outras medidas foram impostas. O repórter Moisés Stuker está ao vivo com os detalhes do caso e informações sobre o que levou à condenação de Pizzolatti. O julgamento, que chamou a atenção de toda a cidade, marca mais um capítulo na trajetória judicial do ex-parlamentar, que já enfrentava outros processos judiciais. Saiba mais sobre os próximos passos e as implicações legais desta condenação.

