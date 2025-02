'João Cigarreiro', acusado de mandar matar o delator do PCC, estaria sendo protegido por facções Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 13/02/2025 - 21h19 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h00 ) twitter

"João Cigarreiro", integrante do PCC e acusado de ordenar a morte de Vinícius Gritzbach, é atualmente o alvo principal da polícia brasileira. Ele estaria escondido na comunidade da Penha, no Rio de Janeiro, sendo protegido pelo Comando Vermelho. A proteção pode estar relacionada ao importante papel dele no tráfico de armas.

‌



