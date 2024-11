João Branco palestra em Blumenau sobre o novo marketing no dia 29 de outubro Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 18/10/2024 - 17h32 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h23 ) twitter

No final deste mês, Blumenau terá a honra de receber João Branco, conhecido como o "Rei do Marketing Brasileiro", para uma palestra imperdível sobre o novo marketing. O evento promete explorar as tendências e estratégias inovadoras que estão moldando o mercado. João Branco é reconhecido por sua vasta experiência e cases de sucesso, e sua palestra será uma oportunidade única para profissionais e estudantes da área aprenderem diretamente com um dos maiores nomes do marketing no Brasil.

