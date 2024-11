Joaçaba e São Miguel do Oeste ampliam atendimento de saúde para o novembro azul Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/11/2024 - 08h04 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h24 ) twitter

Durante a campanha Novembro Azul, as unidades de saúde de Joaçaba e São Miguel do Oeste vão oferecer horário estendido para atendimento. O repórter Geovan Petry traz detalhes ao vivo sobre essa iniciativa, que visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Não perca a oportunidade de cuidar da sua saúde.

